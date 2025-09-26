Nach der Berichterstattung der MZ über das Müll- und Rattenchaos im Braunschweiger Bogen in Halle äußert sich nun der Verwalter und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt Halle. Wie sich die Situation aus Sicht des Vermieters darstellt.

Halle (Saale)/MZ. - Nach dem jüngsten Bericht über massive Missstände am Braunschweiger Bogen hat sich nun der Verwalter der Wohnanlage zu Wort gemeldet. In einer ausführlichen Stellungnahme weist er den Vorwurf zurück, die Vermieter ignorierten die Probleme vor Ort, und erhebt stattdessen schwere Vorwürfe gegen die Stadt.