Die Kita „Walbecker Knirpse“ hat ein besonderes Musikprojekt gestartet, bei dem Bewegung und Sprache eine Rolle spielen. Wie das in der Praxis umgesetzt wird.

„Jeder hat eine Singstimme“: Wie eine Amerikanerin den Kitakindern aus Walbeck mehr Musik in den Alltag bringt

Die Kita in Walbeck hat ein besonderes Musikprojekt gestartet und ist nun für zwei Jahre Teil des „Weimarer Mentoring-Programms“. Erzieherin Sabine Klausing kümmert sich federführend in der Kita um das Projekt.

Walbeck/MZ. - Aus einem Gruppenraum in der Kita „Walbecker Knirpse“ sind laute Stimmen zu hören. Es wird gelacht, geklatscht und vor allem gesungen. Hier werden aber nicht einfach nur irgendwelche Kinderlieder zum Besten gegeben. Erzieherin Sabine Klausing und die acht Minisänger untermauern jede Bewegung, jede Handlung musikalisch.