Das Jahr 2025 war in Oranienbaum-Wörlitz auch von Baugeschehen geprägt. Mit der Kita „Leopold“ und dem neuen Stadthaus befinden sich in der Barockstadt Oranienbaum zwei Großbaustellen. Welche neue Baustelle in Wörlitz bevorsteht und welche Herausforderungen - trotz guter Nachrichten - auch 2026 bleiben.

Millioneninvestitionen: So steht es um zwei wichtige Bauprojekte

Der Rohbau des Kita-Neubaus in der Leopoldstraße in Oranienbaum ist fertig. Der Innenausbau läuft.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - In Oranienbaum könnte neues barrierefreies Wohnen entstehen. Möglich wäre es im derzeitigen Amtssitz der Oranienbaum-Wörlitzer Stadtverwaltung in der Franzstraße 1. Wie der Bürgermeister der Kommune Maik Strömer (CDU) im letzten Stadtrat des alten Jahres erklärte, wurde die Immobilie inzwischen veräußert. Dass die Verwaltung nicht der Obdachlosigkeit anheimfällt, liegt bekanntlich am Ausbau des Stadthauses Markt 1. Der Baufortschritt dort gehörte zu den Erfolgen 2025.