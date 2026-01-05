Voraussichtlich noch in diesem Monat will sich ein Förderverein für die Helme gründen und gemeinsam Ideen für den Fluss entwickeln. Die Satzung ist in Arbeit.

Hochwasser, Dürre, Erosion: Warum sich jetzt ein Förderverein für die Helme gründen will

Die Helme, hier ein Foto vom Dezember 2017 bei Martinsrieth, führte schon öfter Hochwasser. Besonders schlimm war es im Winter 2023/24.

Roßla/MZ. - Mal Hochwasser, mal Niedrigwasser. Für die Helme, die sich durchaus als Lebensader in der Goldenen Aue bezeichnen ließe und 2012/13 die Flusslandschaft des Jahres in Deutschland war, will sich ein Förderverein gründen. „Wahrscheinlich noch im Januar“, sagt Jörg Zschauer aus Oberröblingen, der zu den Initiatoren gehört. „Wir erarbeiten zurzeit unsere Satzung.“