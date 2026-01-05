Noch genießen viele Bürger im Landkreis Anhalt-Bitterfeld den durch den Dreikönigstag verlängerten Urlaub über die Feiertage zum Jahreswechsel. Grund genug, mal auf das neue Jahr vorauszublicken.

Bürger in Anhalt-Bitterfeld zwischen Hoffen und Bangen - Welche Projekte 2026 wichtig werden

Bis Ende April sollen an der Hohen Brücke in Köthen alle Arbeiten beendet und das Bauwerk wieder befahrbar sein.

Köthen/MZ. - Noch genießen viele Bürger im Landkreis Anhalt-Bitterfeld den durch den Dreikönigstag verlängerten Urlaub über die Feiertage zum Jahreswechsel. Erst am Mittwoch wird das öffentliche Leben allmählich wieder in Gang kommen. Deshalb ist es auch noch nicht zu spät, einmal auf das Jahr 2026 und bevorstehende Ereignisse vorauszublicken. Dabei handelt es sich um eine ganz persönliche Sicht der Dinge, die auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.