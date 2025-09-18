Kultur im Landkreis Wittenberg Meisterkonzerte in Bad Schmiedeberg gehen in eine weitere Runde

Im Kurhaus des Eisenmoorbades sind die Meisterkonzerte des Fördervereins zur Kultur- und Denkmalpflege Rotta, der sein 30-jähriges Bestehen begehen kann, in die neue Saison gestartet. Wer nach dem kürzlichen Auftakt demnächst erwartet wird und was Kurdirektor Deddo Lehmann zur Reihe sagt.