Kultur im Landkreis Wittenberg Meisterkonzerte in Bad Schmiedeberg gehen in eine weitere Runde
Im Kurhaus des Eisenmoorbades sind die Meisterkonzerte des Fördervereins zur Kultur- und Denkmalpflege Rotta, der sein 30-jähriges Bestehen begehen kann, in die neue Saison gestartet. Wer nach dem kürzlichen Auftakt demnächst erwartet wird und was Kurdirektor Deddo Lehmann zur Reihe sagt.
18.09.2025, 16:01
Bad Schmiedeberg/MZ. - Als 1995 der Förderverein zur Kultur- und Denkmalpflege Rotta (FDKR) unter dem Vorsitz der langjährigen Orchestermusikerin Erdmute Peuker gegründet wurde, war Frank-Immo Zichner 33 Jahre alt. In Berlin brachte er seine erste große CD auf den Weg.