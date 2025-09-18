weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kultur im Landkreis Wittenberg: Meisterkonzerte in Bad Schmiedeberg gehen in eine weitere Runde

Im Kurhaus des Eisenmoorbades sind die Meisterkonzerte des Fördervereins zur Kultur- und Denkmalpflege Rotta, der sein 30-jähriges Bestehen begehen kann, in die neue Saison gestartet. Wer nach dem kürzlichen Auftakt demnächst erwartet wird und was Kurdirektor Deddo Lehmann zur Reihe sagt.

Von Corinna Nitz 18.09.2025, 16:01
Zu den renommierten Ensembles, die bereits ein Meisterkonzert im Kurhaus gaben, gehört auch das Gewandhaus-Quartett Leipzig.
Zu den renommierten Ensembles, die bereits ein Meisterkonzert im Kurhaus gaben, gehört auch das Gewandhaus-Quartett Leipzig. (Foto: E. Hellwig-Kühn)

Bad Schmiedeberg/MZ. - Als 1995 der Förderverein zur Kultur- und Denkmalpflege Rotta (FDKR) unter dem Vorsitz der langjährigen Orchestermusikerin Erdmute Peuker gegründet wurde, war Frank-Immo Zichner 33 Jahre alt. In Berlin brachte er seine erste große CD auf den Weg.