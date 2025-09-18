Spur des Brandstifters zieht sich durch die Stadt. Wo die Feuerwehr löschte.

Wieder brennen Container in Zeitz: Wohin die Feuerwehr dieses Mal ausrücken musste

Zeitz/MZ/and. - In der Nacht zum Mittwoch und zum Donnerstag haben in Zeitz wieder Container gebrannt. Wie Oberbrandmeister Frank Hoffmann vom Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Zeitz bestätigt, standen die Behältnisse dieses Mal nicht in Zeitz-Ost in Flammen. Vielmehr zieht sich die Spur des vermeintlichen Brandstifters durch die ganze Stadt.

Containerbrände gab es wieder in den letzten beiden Nächten zum 17. und 18. September. Foto: Feuerwehr Zeitz

„Am Donnerstagmorgen haben zwei 1.100-Liter-Container gebrannt, und zwar in der Mozartstraße“, sagt Frank Hoffmann. „Gestern waren es insgesamt drei Tonnen in der Nicolaistraße und Geußnitzer Straße.“ Vor Ort waren jeweils die Kameraden der Dienstschicht.

Es sind nicht die ersten Containerbrände in dieser Woche. In der Nacht zum Dienstag gab es ebenfalls eine Serie, die die Feuerwehr in den Brückenweg, die August-Bebel-Straße, Thomas-Mann-Straße und Herta-Lindner-Straße führte.