  4. Vergnügungssteuer: Halles Oberbürgermeister Vogt drängt auf Reform

Reform der Vergnügungssteuer Halles Oberbürgermeister Vogt will Porno-Steuer abschaffen

In Halle soll die Vergnügungssteuer reformiert werden. Die Stadt verspricht sich davon mehrere Vorteile. Wer davon am meisten profitiert.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 18.09.2025, 18:23
Die Steuer auf Porno-Vorführungen soll in Halle abgeschafft werden.
Halle (Saale)/MZ. - In Halle soll die kommunale Vergnügungssteuer reformiert werden. Die Stadt erhofft sich davon mehrere positive Effekte. Während es für Spielothek-Betreiber künftig teurer werden soll, könnte eine andere Branche kräftig profitieren.