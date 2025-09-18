In Halle soll die Vergnügungssteuer reformiert werden. Die Stadt verspricht sich davon mehrere Vorteile. Wer davon am meisten profitiert.

Die Steuer auf Porno-Vorführungen soll in Halle abgeschafft werden.

Halle (Saale)/MZ. - In Halle soll die kommunale Vergnügungssteuer reformiert werden. Die Stadt erhofft sich davon mehrere positive Effekte. Während es für Spielothek-Betreiber künftig teurer werden soll, könnte eine andere Branche kräftig profitieren.