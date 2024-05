Zahna-Elster/MZ. - Mehrere Personen wurden bei einer Prügelei am Himmelfahrtstag vor einem Gasthof in Zahna-Elster verletzt. Gegen 15.40 Uhr war es zu einer verbalen und dann zu tätlichen Auseinandersetzungen gekommen.

Bei dem Gemenge von acht Männern im Alter zwischen 18 und 39 Jahren wurde unter anderem mit Fäusten und einem Stuhl zugeschlagen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, einige mussten medizinisch versorgt werden. Zwei Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei, konnten aber in einem Nachbarort in einem Pkw aufgegriffen werden. Gegen einen 30-jährigen Mann aus Bad Schmiedeberg und einen 34-jährigen Mann aus Kemberg wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Mehrere Beteiligte, wie auch die Beschuldigten, waren teils erheblich alkoholisiert.

Ebenfalls am 9. Mai kam es gegen 19.20 Uhr in der Falkstraße in Wittenberg zu einer lauten Auseinandersetzung unter vier Personen mit Körperverletzungsdelikten durch Schläge und Tritte sowie zu Sachbeschädigungen an einem Pkw und einer Wohnungstür. Gegen einen 26-jährigen Wittenberger wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von über zwei Promille gemessen.

Alkoholisiert war auch ein 44-jähriger Radfahrer, der am Donnerstag gegen 22 Uhr an der Dessauer Straße in Oranienbaum Polizeibeamten fast vor die Füße fiel. Er blieb unverletzt, allerdings wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille gemessen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme angeordnet.