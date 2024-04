Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Von einer schwierigen Situation sprach am Mittwoch Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) zum Auftakt einer Pressekonferenz im Alten Rathaus. Vorgestellt wurde „Luthers Hochzeit“ 2024, ein Fest, das zuletzt auch von Madlen Thom (vormals Züchner) mitgestaltet worden war. Wie berichtet ist die Chefin der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH am Sonntag im Alter von 41 Jahren verstorben. In Gedanken sei man auch bei ihr. Wenn man Jubel versprühe, so eine Anspielung auf das Motto des Festes, „dann ist es Jubel in Moll“ (Zugehör).