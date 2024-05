Großer Schaden nach Frostnächten Kälte zerstört junge Triebe auf dem Lehrweinberg der Hochschule Anhalt in Bernburg

Der Kälteeinbruch in Bernburg hat zu erheblichen Frostschäden am Lehrweinberg der Hochschule Anhalt in Bernburg geführt. Auch Hobbywinzer Frank Teßner aus Crüchern verzeichnet große Verluste.