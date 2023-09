Lehrermangel in Sachsen-Anhalt Seiteneinsteiger: Deshalb wird Andreas Triebel Lehrer in Wittenberg

Andreas Triebel ist Seiteneinsteiger an der Schule Rosa Luxemburg in Wittenberg. Durch gesenkte Hürden bei der Ausschreibung kann er als Nichtakademiker Lehrer werden. Was ihn dazu gebracht hat.