Bei einem Stadtgespräch im Wittenberger Stadthaus wird deutlich, dass die Landesgartenschau 2028 weit über die Kernstadt hinauswirken soll.

Wittenberg/MZ. - Über den Vorverkaufsstart der Karten zur Landesgartenschau in Wittenberg informierte Montagabend Michael Steinland von der Geschäftsführung der Laga-Gesellschaft im Stadthaus. Dorthin war die Öffentlichkeit zu einem Stadtgespräch zur Laga eingeladen worden. Die ist zwar auf 2028 verschoben worden, was aber nicht heißt, dass nichts passiert oder es nichts zu diskutieren gäbe.