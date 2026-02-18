Der Pianist Max Mostovetski weiß bei der Stunde der Musik im Ascherslebener Ratssaal zu begeistern. Er bringt unter anderem Kompositionen von Bach, Brahms und Beethoven zu Gehör.

Max Mostovetski war zum zweiten Mal in Aschersleben, um eine „Stunde der Musik“ zu gestalten.

Aschersleben/MZ - „Ich habe schon so vieles gehört, aber das hier war einfach Spitze“, sagt eine beeindruckte Monika Proll und fasst damit ihre Eindrücke vom jüngsten Konzert in der Reihe „Stunde der Musik“ zusammen. Das Publikum erlebt im Ascherslebener Ratssaal einen Abend der Superlative mit dem jungen Pianisten Max Mostovetski. Der 25-jährige Künstler aus Leipzig zündet ein wahres Klangfeuerwerk.