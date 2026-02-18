weather schneeschauer
  4. Stunde der Musik: 25-jähriger Pianist begeistert Zuschauer im Ascherslebener Rathaussaal

Der Pianist Max Mostovetski weiß bei der Stunde der Musik im Ascherslebener Ratssaal zu begeistern. Er bringt unter anderem Kompositionen von Bach, Brahms und Beethoven zu Gehör.

Von Kerstin Beier 18.02.2026, 16:15
Max Mostovetski war zum zweiten Mal in Aschersleben, um eine „Stunde der Musik“ zu gestalten.
Max Mostovetski war zum zweiten Mal in Aschersleben, um eine „Stunde der Musik“ zu gestalten. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - „Ich habe schon so vieles gehört, aber das hier war einfach Spitze“, sagt eine beeindruckte Monika Proll und fasst damit ihre Eindrücke vom jüngsten Konzert in der Reihe „Stunde der Musik“ zusammen. Das Publikum erlebt im Ascherslebener Ratssaal einen Abend der Superlative mit dem jungen Pianisten Max Mostovetski. Der 25-jährige Künstler aus Leipzig zündet ein wahres Klangfeuerwerk.