  Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung: Ballenstedt: Polizei stoppt notorischen Schwarzfahrer gleich zweimal in 25 Minuten

Die Polizei erwischte in Ballenstedt (Harz) einen bekannten Schwarzfahrer gleich zweimal innerhalb weniger Minuten. Trotz fehlender Fahrerlaubnis und Fake-Kennzeichen saß der 27‑Jährige sofort wieder am Steuer.

Von Dennis Lotzmann 18.02.2026, 15:58
In Ballenstedt haben Regionalbereichsbeamte einen 27-Jährigen, der laut Polizei ständig ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer sitzt, aus dem Verkehr gezogen.
In Ballenstedt haben Regionalbereichsbeamte einen 27-Jährigen, der laut Polizei ständig ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer sitzt, aus dem Verkehr gezogen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Ballenstedt. - Die in Ballenstedt eingesetzten polizeilichen Regionalbereichsbeamten kennen ihre „Spezialisten“. Beispielsweise einen 27-Jährigen, der immer und immer wieder am Steuer eines dunklen Renaults sitzt, obwohl er bekanntermaßen keine Fahrerlaubnis hat. Am Mittwoch, 18. Februar, entdeckten sie ihn auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Stadtgebiet.