Die Polizei erwischte in Ballenstedt (Harz) einen bekannten Schwarzfahrer gleich zweimal innerhalb weniger Minuten. Trotz fehlender Fahrerlaubnis und Fake-Kennzeichen saß der 27‑Jährige sofort wieder am Steuer.

In Ballenstedt haben Regionalbereichsbeamte einen 27-Jährigen, der laut Polizei ständig ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer sitzt, aus dem Verkehr gezogen.

Ballenstedt. - Die in Ballenstedt eingesetzten polizeilichen Regionalbereichsbeamten kennen ihre „Spezialisten“. Beispielsweise einen 27-Jährigen, der immer und immer wieder am Steuer eines dunklen Renaults sitzt, obwohl er bekanntermaßen keine Fahrerlaubnis hat. Am Mittwoch, 18. Februar, entdeckten sie ihn auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Stadtgebiet.