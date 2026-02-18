In Weißenfels ist eine Frau beim Gassigehen mit dem Hund von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Wo genau sich die Attacke abgespielt hat.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels im Burgenlandkreis ist eine Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, am frühen Mittwochmorgen von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach hatte der Mann die 29-Jährige gegen 5.30 Uhr in der Zeitzer Straße zunächst angesprochen und dann unvermittelt geschlagen. Anschließend sei der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Frau erlitt den Angaben zufolge eine Gesichtsprellung und begab sich in ärztliche Behandlung. Nach dem unbekannten Mann wird nun gefahndet. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung sollen auch den Grund für die Attacke beleuchten, so die Beamten.