  4. Landesgartenschau in der Lutherstadt: Laga 2028: Was Bauarbeiten an der Kuhlache für Radfahrer bedeuten

Wegen Vorarbeiten für den neuen Uferpark zur Landesgartenschau in Wittenberg soll der Elberadweg ab Mitte März nahe der Dresdener Straße gesperrt werden. Wo die Stadt die Umleitung plant und was es mit einem neuen Pumpwerk auf sich hat.

Von Corinna Nitz 05.03.2026, 08:30
Wittenberg bereitet sich auf die Landesgartenschau 2028 vor.
Wittenberg bereitet sich auf die Landesgartenschau 2028 vor. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Nutzer des beliebten Elberadweges müssen sich – zumindest in Wittenberg – auf Veränderungen einstellen. In einem Abschnitt Nahe der Dresdener Straße wird dieser Radweg ab Mitte März gesperrt. Grund dafür ist die Landesgartenschau 2028.