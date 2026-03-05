Landesgartenschau in der Lutherstadt Laga 2028: Was Bauarbeiten an der Kuhlache für Radfahrer bedeuten

Wegen Vorarbeiten für den neuen Uferpark zur Landesgartenschau in Wittenberg soll der Elberadweg ab Mitte März nahe der Dresdener Straße gesperrt werden. Wo die Stadt die Umleitung plant und was es mit einem neuen Pumpwerk auf sich hat.