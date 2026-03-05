Landesgartenschau in der Lutherstadt Laga 2028: Was Bauarbeiten an der Kuhlache für Radfahrer bedeuten
Wegen Vorarbeiten für den neuen Uferpark zur Landesgartenschau in Wittenberg soll der Elberadweg ab Mitte März nahe der Dresdener Straße gesperrt werden. Wo die Stadt die Umleitung plant und was es mit einem neuen Pumpwerk auf sich hat.
05.03.2026, 08:30
Wittenberg/MZ. - Nutzer des beliebten Elberadweges müssen sich – zumindest in Wittenberg – auf Veränderungen einstellen. In einem Abschnitt Nahe der Dresdener Straße wird dieser Radweg ab Mitte März gesperrt. Grund dafür ist die Landesgartenschau 2028.