Eisenmoorbad in Bad Schmiedeberg weitet das Angebot an kulturellen Veranstaltungen aus. Was die Hintergründe sind und was in diesem Jahr unter anderem auf dem Programm steht.

Kur organisiert Vielzahl von Veranstaltungen: Was in diesem Jahr los ist

Kümmern sich um Veranstaltungen beim Eisenmoorbad: Monalisa Dubrau und Doreen Ludwar (v.l.)

Bad Schmiedeberg/MZ. - Die Eisenmoorbad Kur GmbH in Bad Schmiedeberg macht insbesondere durch ihre Rehabilitations-Angebote von sich Reden. Keine Frage. Das ist der Kern des Geschäfts. Zunehmend sind es aber auch Veranstaltungen kultureller Art, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen und geschätzt werden.