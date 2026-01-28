Polizeibekannter Bernburger wird am Amtsgericht zu einer Geldstrafe verdonnert. Wie hoch sie ausfällt und warum der Richter auf eine Bewährungsstrafe verzichtete.

Mal wieder ohne „Fleppe“ und unter Drogen hinterm Steuer

Für einen 47-jährigen Bernburger kam im August 2024 das Haltesignal der Polizei.

Bernburg/MZ. - „Sie begleiten mich schon mein ganzes Berufsleben.“ Wenn Strafrichter André Stelzner diesen Satz bereits zur Eröffnung der Verhandlung äußert, hat der Angeklagte schlechte Karten und mindestens 15 Voreintragungen im Bundeszentralregister stehen.