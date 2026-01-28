In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 28. Januar geht es um die Exemplare einer früher vor den Toren Halles sehr verbreiteten Art.

Ein Jäger, der sich auch in Halle seine Beute im Wasser sucht

Früher in großer Zahl vor den Toren der Stadt zu Hause war dieser Mitbewohner.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.