Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar hatten sich am Dienstag rund 60 Interessierte sowie Politiker am Mahnmal versammelt. Oberbürgermeister Reck mahnte eindringlich.

Gedenken der Opfer des Faschismus - Rangelei bei Kranzniederlegung von AfD-Politikern in Dessau

Die AfD wird bei der Kranzniederlegung am OdF-Denkmal gestört.

Dessau/MZ. - Bei der Kranzniederlegung am Mahnmal für die Opfer des Faschismus in der Dessauer Kavalierstraße ist es am Dienstag zu Rangeleien zwischen Vertretern der AfD und anderen Parteien gekommen.