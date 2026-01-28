Neugründung in Gerbstedt Macht ein Gerbstedter Start-up bald der Deutschen Bahn Konkurrenz?

In Gerbstedt wurde mit der EEP Europäische Eisenbahn Projektgesellschaft UG ein neues Bahn-Start-up gegründet, das den deutschen Fernverkehr ab 2027 mit neuer Flotte und europäischer Vision ergänzen will. Hinter der Gründung stehen Vater und Sohn, die drei spezialisierte Tochterunternehmen aufbauen wollen und nun internationale Investoren suchen.