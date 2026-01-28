Neugründung in Gerbstedt Macht ein Gerbstedter Start-up bald der Deutschen Bahn Konkurrenz?
In Gerbstedt wurde mit der EEP Europäische Eisenbahn Projektgesellschaft UG ein neues Bahn-Start-up gegründet, das den deutschen Fernverkehr ab 2027 mit neuer Flotte und europäischer Vision ergänzen will. Hinter der Gründung stehen Vater und Sohn, die drei spezialisierte Tochterunternehmen aufbauen wollen und nun internationale Investoren suchen.
Gerbstedt/MZ - Ein ambitioniertes Start-up-Unternehmen hat sich in Gerbstedt mit der EEP Europäische Eisenbahn Projektgesellschaft UG gegründet. Dahinter verbirgt sich ein Projekt, das sich anschickt, den Fernverkehr auf der Schiene mit neuer Struktur, eigenständigem Design und europäischer Perspektive zu ergänzen.