Graffiti mit der Zahlenkombination „44 × 2“ sind an mehreren Gebäuden in Aschersleben aufgetaucht. Stadt und Polizei ordnen die Schmierereien rechtlich ein und prüfen einen möglichen politischen Hintergrund.

Aschersleben/MZ - An mehreren Stellen im Stadtgebiet sind in letzter Zeit wiederholt Schmierereien mit der Zahlenkombination „44 × 2“ aufgetaucht. Die Zeichen sind unter anderem an Fassaden von Gebäuden zu sehen und haben Fragen nach einem möglichen extremistischen Hintergrund aufgeworfen. Zahlencodes werden in extremistischen Szenen häufig genutzt, um verbotene Inhalte zu verschleiern.