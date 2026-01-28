Goldmedaillen, Titelserien, Rekorde: Sechs Nachwuchssportler aus dem Saalekreis sorgen 2025 für Schlagzeilen. Jetzt entscheidet die MZ-Sportlerwahl, wer „Junior des Jahres“ wird.

Vom Schwimmwunder aus Merseburg bis zum Box-Champion aus Schkopau: Bei der MZ-Sportlerwahl 2025 treten sechs Ausnahmetalente aus dem Saalekreis gegeneinander an. Wer überzeugt im Voting?

Saalekreis/MZ/RUC. - Sie sind jung, ehrgeizig und sammeln Titel wie andere Sammelkarten. Sechs Nachwuchssportler aus dem Saalekreis haben 2025 auf nationaler und regionaler Ebene für Furore gesorgt. Vom Boxen über das Ringen bis hin zum Stand Up Paddling und Schwimmen zeigt sich die ganze Vielfalt des Sports im Saalekreis. Eines haben die Kandidaten aber gemeinsam: Leidenschaft, Trainingsfleiß und den unbändigen Willen, ganz oben zu stehen.

Jetzt online abstimmen unter: volksstimme.sslsurvey.de/mz-sportlerwahl-merseburg-saalekreis-2025

Jetzt liegt die Entscheidung bei den MZ-Lesern: Wer wird Junior des Jahres? Bis zum 15. Februar kann abgestimmt werden. Der Kreissportbund Saalekreis stellt die nominierten Athleten vor:

Hendrik Klappstein – Schwimmverein Merseburg – Schwimmen

Mit gerade einmal neun Jahren zeigt Hendrik Klappstein bereits eine beeindruckende Vielseitigkeit im Becken. Der Nachwuchsschwimmer vom Schwimmverein Merseburg beherrscht verschiedene Lagen und hat das 2025 eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Der junge Schwimmer Hendrik Klappstein vom Schwimmverein Merseburg hat im letzten Jahr eindrucksvoll seine Vielseitigkeit in den verschiedenen Schwimmdisziplinen unter Beweis gestellt. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Während andere Kinder in seinem Alter noch ihre Lieblingsdisziplin suchen, dominiert Hendrik gleich mehrere. In seiner Altersklasse holte er sich gleich drei Landesmeistertitel: über 50 Meter Brust, 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil. Diese Erfolge unterstreichen sein großes Talent und machen ihn zu einem vielversprechenden Athleten mit Zukunft.

Naum Radionov – Ringersportverein Merseburg – Ringen

Der Schultersieg – das ist das große Ziel von Naum Radionov. Der elfjährige Ringer vom RSV Merseburg arbeitet hart daran und kann bereits auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Nach seinem Landesmeistertitel trat er bei den Mitteldeutschen Meisterschaften gegen starke Konkurrenz an – und überzeugte in beiden Ringkampf-Stilen.

Das große Ziel von Naum Radionov ist der ultimative Erfolg im Ringen: der Schultersieg. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

In der Altersklasse U12 holte er im Freistil souverän Gold, im griechisch-römischen Stil erkämpfte er sich Silber. Eine Leistung, die in einem stark besetzten Teilnehmerfeld umso höher einzuschätzen ist und seine Begabung auf der Matte eindrucksvoll zeigt.

Mika Dittmar – Kanu-Club Bad Dürrenberg – Stand Up Paddling

Das Wildwasser ist sein Element. Mika Dittmar vom Kanu-Club Bad Dürrenberg steht seit sieben Jahren auf dem SUP-Board und hat sich auf anspruchsvolle Gewässer spezialisiert. Seine Erfahrung und sein Können stellte er 2025 eindrucksvoll unter Beweis.

Mika Dittmar vom Kanu-Club Bad Dürrenberg ist ein erfolgreicher Nachwuchsathlet im Stand-Up-Paddling, der sich auf die Disziplin Wildwasser spezialisiert hat. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Bei den Deutschen Meisterschaften im Kanupark Markkleeberg bezwang er in der Disziplin Cross die Hindernisstrecke am schnellsten und holte sich souverän die Goldmedaille. Auch im Sprint überzeugte der Nachwuchsathlet und wurde Dritter. Den Grundstein für seine nationale Erfolgsbilanz legte er mit dem Landesmeistertitel.

Constantin Fox – SV 1885 Teutschenthal-WLT – Leichtathletik

Seine Leidenschaft gehört der Laufbahn. Constantin Fox trainiert seit knapp zwei Jahren beim Wurf- und Laufteam des SV 1885 Teutschenthal und hat sich auf die Kurz- und Mittelstrecken spezialisiert.

Constantin Fox hat seine Leidenschaft im Laufsport gefunden und trainiert seit fast zwei Jahren beim Wurf- und Laufteam des SV 1885 Teutschenthal. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

2025 wurde zu seinem bisher erfolgreichsten Jahr: Gleich fünf Landesmeistertitel holte er sich – über 800 Meter, 300 Meter und 300 Meter Hürden. Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in der Altersklasse M15 setzte er sich über 800 Meter souverän durch. Das Highlight kam zum Saisonabschluss: Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften erkämpfte sich Constantin in einem stark besetzten Finale einen hervorragenden vierten Platz.

Ben Leon Knorr – SV Großkayna 1922 – Stand Up Paddling

Konstanz, Leidenschaft und sportliches Potenzial – das zeichnet Ben Leon Knorr aus. Der Nachwuchsathlet vom SV Großkayna 1922 hat trotz seines jungen Alters bereits eine beeindruckende Titelsammlung im Stand Up Paddling aufgebaut.

Mit Konstanz, Leidenschaft und sportlichem Potenzial gehört Ben Leon Knorr vom SV Großkayna 1922 zu den herausragenden Nachwuchsathleten seiner Sportart. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Seine Vielseitigkeit auf unterschiedlichen Gewässertypen machte ihn 2025 nahezu unschlagbar. In der Altersklasse U14 wurde er fünffacher Landesmeister in verschiedenen Disziplinen. Bei den Deutschen Meisterschaften krönte er seine Saison mit dem Titel im Wildwasser. Dazu kamen ein Vizemeistertitel und vier dritte Plätze – eine Bilanz, die sein großes Potenzial eindrucksvoll unterstreicht.

Kyrylo Romanii – MSV Buna Schkopau – Boxen

Seit seinem sechsten Lebensjahr widmet sich Kyrylo Romanii dem Boxsport – mit Leidenschaft, Ehrgeiz und außergewöhnlichem Erfolg. Der Boxer vom MSV Buna Schkopau dominiert seit Jahren den Nachwuchsbereich und hat sich eine beeindruckende Titelsammlung erkämpft.

Der Boxer Kyrylo Romanii vom MSV Buna Schkopau konnte auch im Jahr 2025 seine außergewöhnliche Dominanz im Nachwuchsboxen unterstreichen. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

2025 setzte er seine Siegesserie fort: Bei den Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U19 holte er sich nach 2023 und 2024 zum dritten Mal in Folge die Goldmedaille. Dazu kam der Landesmeistertitel sowie der zweite Sieg in Folge beim Chemiepokal im Nachwuchsbereich. Eine Bilanz, die auf jahrelanger Disziplin und hartem Training basiert.