Ein VW‑Fahrer ist vor einer Polizeikontrolle im Südharz geflüchtet und raste durch mehrere Orte in den Landkreisen Nordhausen, Mansfeld-Südharz sowie Kyffhäuser. Unterwegs kam es beinahe zu einem Unfall mit einem Fußgänger. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Autofahrer flüchtete vor einer Polizeikontrolle durch drei Landkreise. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Urbach/Berga - Ein Autofahrer ist vor einer Polizeikontrolle im Südharz geflüchtet. Wie die Polizei in Nordhausen mitteilte, wollten Beamte am frühen Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr einen VW Passat auf der früheren B 80 bei Urbach kontrollieren. Der Fahrer flüchtete dann mit deutlich überhöhtem Tempo über Görsbach, Berga und Kelbra in MSH. Von dort ging es weiter nach Steinthaleben, Rottleben und Göllingen bis nach Günserode (alles Kyffhäuserkreis).

Fußgänger wird von Auto beinahe umgefahren

In Rottleben kam es im Kyffhäuserweg laut Polizei dann zu einer sehr gefährlichen Situation: Ein Mann, der seine beiden Hunde ausführte, konnte einen Zusammenstoß mit dem flüchtenden Fahrzeug gerade noch verhindern.

Zeugen der Flucht werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Gegen 1.10 Uhr wurde der Passat von Zeugen verlassen in der Straße In der Wiese in Günserode entdeckt. Eine Fahndung nach dem Fahrer blieb bislang ohne Erfolg.