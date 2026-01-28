Nach mehr als einem Jahrhundert endet in Bad Suderode eine Ära: Marion Winderlich führt ihr Familienunternehmen, zu dem das „Kur-Café“ sowie ein Hotel und eine Pension gehören, nicht weiter. Doch es soll Neues geben.

Nach mehr als 100 Jahren: Familienunternehmen mit Kur-Café und Hotel schließt – doch es gibt Neues

Bad Suderode/MZ. - Ende einer Ära in Bad Suderode: In vierter Generation betreibt Marion Winderlich das „Kur-Café“ in der Ellernstraße des Erholungsortes, das ihr Urgroßvater vor mehr als 100 Jahren, am 1. Oktober 1922, gegründet hat. Doch nun steht fest, dass sie das Familienunternehmen nicht weiterführen wird. Ihr Restaurant „Kur-Café“ wird sie als Eigentümerin und Betreiberin zum 1. Februar schließen. Und trennen wird sie sich ebenso von dem Hotel „Haus Kehrwieder“ und der Pension, die ebenfalls zum Unternehmen gehören. Doch es soll weitergehen in Bad Suderode.