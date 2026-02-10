Winterabend mit Feuer Knutfest in Leetza: Was die Besucher am Samstag erwartet
Das Knutfest gehört in Leetza fest zum Jahresbeginn. Wie ein Verein damit Menschen aus mehreren Orten zusammenbringt und welche Pläne es für den Spielplatz im Ort gibt.
10.02.2026, 12:00
Leetza/MZ - Gummistiefel sind am kommenden Sonnabend keine schlechte Wahl. Auf dem Sportplatz in Leetza lädt der Feuerwehr- und Heimatverein „LeZaRa“ zum Knutfest ein. Los geht es um 17 Uhr. Ab 17.30 Uhr werden die Weihnachtsbäume angezündet.