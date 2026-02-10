Das Knutfest gehört in Leetza fest zum Jahresbeginn. Wie ein Verein damit Menschen aus mehreren Orten zusammenbringt und welche Pläne es für den Spielplatz im Ort gibt.

Knutfest in Leetza: Was die Besucher am Samstag erwartet

Lodernde Flammen erhellen den Sportplatz in Leetza: Zum Knutfest des Feuerwehr- und Heimatvereins werden am Sonnabend rund 20 ausgediente Weihnachtsbäume verbrannt.

Leetza/MZ - Gummistiefel sind am kommenden Sonnabend keine schlechte Wahl. Auf dem Sportplatz in Leetza lädt der Feuerwehr- und Heimatverein „LeZaRa“ zum Knutfest ein. Los geht es um 17 Uhr. Ab 17.30 Uhr werden die Weihnachtsbäume angezündet.