Zwei Tage heiteres Sommerfest in Leetza: Die Truppe des „Am-Vieh-Theaters“ sowie die Tänzer der „Flotten und Coolen Sohlen“ warten mit Glanzleistungen auf. Was geboten wird.

Dorffest in Leetza

Das „Am-Vieh-Theater“ Leetza eröffnet das Dorffest traditionsgemäß mit einer Aufführung in der Leetzaer Kirche. Hauptdarsteller Detlef Milenkovic (hintere Reihe rechts) in der Rolle des liebenden Vaters.

Leetza/MZ. - Frohgestimmt war der Leetzaer Ortsbürgermeister Dietmar Schröter am Wochenende auf dem Dorffest in Leetza anzutreffen: „Unser Fest hat eine jahrzehntelange Tradition, dazu gehören ein umfangreiches zweitägiges Festprogramm auf dem Dorfplatz und eine Theateraufführung in unserer Kirche.“