Das Duo „Spielberg“ bereitet in der Fläminger Musikscheune im Coswiger Ortsteil Bräsen erneut das kleinste Mega-Schlager-Event vor. Welche Stars am 23. August zu erleben sein werden.

Das Duo Spielberg während eines Auftrittes in der Fläminger Musikscheune in Bräsen

Bräsen/MZ. - Zu behaupten, dass die 2025er Saison für „Spielberg“ eine ganz Besondere ist, ist definitiv nicht übertrieben. Die bekannten Doppelkonzerte in der Fläminger Musikscheune sind erneut äußerst gut besucht. „Die Gäste kommen immer wieder, weil sie die Nähe zu den Künstlern lieben“, sagt Silke Spielberg.