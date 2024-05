BRÄSEN/MZ. - Das Antlitz der Bauernstube in Bräsen hat sich in den jüngsten Wochen bereits komplett geändert. Nicht nur das Wildschweinfell und der gewaltige Elchkopf, die seit Jahrzehnten diese Gaststube schmückten, sondern auch sämtliche andere Jagdtrophäen sind verschwunden. Die Wände und die Decke sind neu gestrichen und etliche hölzerne Wandvertäfelungen warten darauf, noch verarbeitet zu werden.

Statt wie üblich mit Mikrofonen sind Silke und Dirk Spielberg, die in der Schlagerbranche und gerade in der Wittenberger und Dessauer Region nur als Spielberg bekannt sind, dieser Tage des Öfteren mit Pinsel und Akku-Schrauber bewaffnet. Das Schlager-Duo ist im Begriff, ein weiteres Etappenziel zu erreichen.

Kleine Musikscheune fast fertig

„Dieser Saal hier war immer als Bauernstube bekannt“, berichtet sie und erklärt, dass er demnächst umbenannt werden soll. „Kleine Musikscheune“ schwebe dem Künstlerehepaar derzeit als Name vor. Mittlerweile schon im 18. Jahr bespielt Spielberg die Fläminger Musikscheune in dem kleinen Coswiger Ortsteil Bräsen und ist dabei gerade mit der Veranstaltungsreihe „Spielberg lockt die Stars aufs Land“ sehr erfolgreich.

Die Gäste werden beim Mittagessen und Kaffeetrinken mit Doppelkonzerten unterhalten. Die „Schlagerpiloten“ reisten dieses Jahr hierzu beispielsweise schon an und unter anderen werden auch die „Randfichten“ noch erwartet. Darüber hinaus gibt es weitere zum Teil schon traditionelle Veranstaltungen. Etwa 30 Musikevents finden in Bräsen jährlich statt. Seit zwei Jahren betreiben die Künstler die Location selbst.

Arbeitsadresse in der Heimat

Während Silke Spielberg aus Wittenberg stammt, kommt Ehemann Dirk gebürtig aus Roßlau. Als Künstler sei es schön, in der eigenen Heimat eine Arbeitsadresse zu haben. „Der große Vorteil ist, dass wir in unserer eigenen Event-Location selbst entscheiden können, was wir machen wollen“, sagt Dirk Spielberg. Während die eigentliche Musikscheune mit mehr als 200 Quadratmetern für kleinere Familien- oder auch Betriebsfeiern zu groß sei, biete sich nun der renovierte kleine Saal dafür an.

„Es soll edel wirken, aber trotzdem rustikal bleiben“, versucht Spielberg das Konzept zu umschreiben. „Statt Jagdtrophäen werden nun ein paar Musikinstrumente als Dekoration dienen“, erklärt die Gattin und betont, dass der kleine Saal auch bei 20 Gästen immer noch gemütlich wirke.

Taufe zum „Mega-Schlager-Event“

Am Rande des „Mega-Schlager-Events“ soll der kleine Saal aller Voraussicht nach getauft werden. Diese Open-Air-Sause erlebt am 8. Juni nach erfolgreichem Auftakt im vergangenen Jahr erst ihre zweite Auflage und habe bei limitiertem Kartenverkauf ihren ganz besonderen Charme.

„Im Gegenteil zum Schlagerolymp oder der Schlagernacht auf der Berliner Waldbühne mit bis zu 10.000 Zuschauern wollen wir das ganz bewusst auf 250 Gäste begrenzen“, erklärt Dirk Spielberg. „Diese Nähe zum Publikum gibt es auf den großen Events einfach nicht. Hier kann keiner wegrennen.“

Einige Fans hätten im Übrigen schon angekündigt, dass sie dieses Mal in blauen Jeans kommen werden, denn als Stargast wird Daniela Alfinito angekündigt und deren bekanntester Hit ist: „Und dann ziehe ich meine Blue-Jeans an.“