Dessau/MZ - Schreck am Mittwochmorgen, dem 13. August. Um 10.10 Uhr wurde im Rathaus-Center Dessau Feueralarm ausgelöst. Sämtliche Kunden und Mitarbeiter mussten das Center verlassen und in Sicherheit gebracht werden.

„Alles hat gut funktioniert“, sagt Centermanager Hans-Jörg Bliesener. „Alles lief auch ruhig ab“, schätzt er ein und ist daher sehr zufrieden. Gefahr habe übrigens zu keinem Zeitpunkt bestanden, stellt er klar: „Es hat sich um unsere jährliche Übung gehandelt.“

Wichtige Übung, um für den tatsächlichen Notfall gerüstet zu sein

Die Feuerwehrübung sei wichtig, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. „Auch für die Feuerwehr ist das ein gutes Training“, erklärt der Centermanager. „Wir sind der am höchsten frequentierte Fleck in Anhalt, im tatsächlichen Notfall muss dann alles klappen.“

Als Fluchtwege sind bei Alarm für die Kunden die Fahrstühle tabu, auch die Rolltreppen werden ausgestellt. „Ich habe es schon erlebt, dass Feuerwehrleute Menschen im Rollstuhl heruntergetragen haben, damit sie in Sicherheit gebracht werden“, so Bliesener.

Nach 20 Minuten konnten Mitarbeiter und Kunden wieder ins Center

Hereingelassen wurde während des Einsatzes niemand ins Rathaus-Center, auch nicht über die Zufahrt zur Tiefgarage. Andererseits sei der Fluchtweg aus der Tiefgarage nicht die Autoausfahrt, weist er hin.

Nach 20 Minuten war die Einsatzübung beendet, wurden die Mitarbeiter wieder ins Center gelassen, anschließend die Kunden, so dass der normale Geschäftsbetrieb weiterlaufen konnte.