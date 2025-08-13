Bei planmäßigen Prüfungen ist am Mittwoch in Meuschau ein 125-Kilogramm-Blindgänger entdeckt worden. Die Entschärfung soll noch am selben Tag erfolgen.

Merseburg/MZ - Bei planmäßigen Überprüfungsarbeiten ist am Mittwoch gegen 10 Uhr im Merseburger Ortsteil Meuschau eine 125 Kilogramm schwere amerikanische Bombe entdeckt worden. Das Kriegsrelikt mit Kopf- und Heckzünder soll noch am selben Tag entschärft werden, wie die Kreisverwaltung des Saalekreises mitteilt.

Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst soll demnach beide Zünder ab 14 Uhr vor Ort entfernen.

Zur Sicherheit legen die Behörden einen Sperrradius von 500 Metern um den Fundort fest. Die Ordnungsbehörden sperrt das Gebiet ab.

Keine Evakuierung in Meuschau notwendig

Für die Anwohner gibt es Entwarnung: Eine Evakuierung der Bevölkerung sei nicht erforderlich, teilt der Saalekreis weiter mit. Auch Sperrungen von Straßen, Bahnstrecken oder Buslinien seien nicht notwendig.