Bräsen/MZ. - „Warum erst morgen?“, fragt Spielberg seit Ende der vergangenen Woche. Denn so heißt die neu veröffentlichte Single des Schlagerduos aus dem Coswiger Ortsteil Thießen. Der Song könne durchaus auch als Aufforderung verstanden werden, keine Angst vor Neuem zu haben. Passend für Spielberg – denn neben Altbewährtem versucht das Paar sich gerade in der „Fläminger Musikscheune“ in Bräsen immer wieder auch mit etwas Neuem. So auch in diesem Jahr.

