Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Serno empfangen ihr neues Löschfahrzeug mit großer Freude. Das speziell modifizierte Fahrzeug wird überregional eingesetzt.

Feuerwehr in Sachsen-Anhalt

Serno/MZ. - Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Serno haben lange geduldig gewartet. Als am Dienstag das nagelneue Fahrzeug auf der Dorfstraße vorfährt, ist die Freude groß. So verwundert es kaum, dass das Tanklöschfahrzeug „TLF 3000“ von einer Drohne begleitet und mit Rauchschwaden standesgemäß empfangen wird.