Vergnügungssteuer in Wittenberg Keine Vergnügungssteuer in Wittenberg: Finanzausschuss stoppt Pläne der Stadt
Die geplante Vergnügungssteuer kommt in Wittenberg vorerst nicht. Der Finanzausschuss stoppte die umstrittenen Pläne, noch bevor der Stadtrat darüber entscheiden konnte. Warum es dazu kam und wann ein neuer Anlauf geplant ist.
29.01.2026, 08:08
Wittenberg/MZ. - Die Stadt Wittenberg wird vorerst keine Vergnügungssteuer einführen. Der Finanzausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen, die entsprechende Beschlussvorlage nicht in den Stadtrat weiterzugeben.