Vor 20 Jahren übernahm die Berliner Stadtmission das einstige Alba-Hotel. Am Jubiläumstag wird die erste Wittenberger Kaffeerösterei eröffnet. Wie die Geschäfte im Haus laufen.

Kaffee speziell und frisch: Was Wittenbergs erste Rösterei zu bieten hat

Hotel-Direktorin Selina Tylsch in der neu eröffneten Kaffeerösterei. An den Mischungen wird noch experimentiert.

Wittenberg/MZ. - Wittenberg hat seine erste Kaffeerösterei. Am Donnerstag ist das aufwendig eingerichtete Lokal im Haus des Hotels martas feierlich eingeweiht worden. Bei der Maschine, dem Herzstück der Rösterei, handelt es sich nach den Worten von Hoteldirektorin Selina Tylsch um eine rund 50.000 Euro teure Extraanfertigung, nach den Vorstellungen der Auftraggeber.