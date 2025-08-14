Konstellation für die diesjährige „Iron Drift King“- Auflage auf der Halbinsel könnte nicht spannender sein. Welche Fahrer um die EM kämpfen und welches Kult-Auto an den Start geht.

Iron Drift King auf der Halbinsel - Welches amerikanische Auto an den Start geht

Marcel Uhlig freut sich über eine erstmals komplett ausverkaufte Arena. Im Hintergrund wird am Mittwoch die Strecke präpariert.

Ferropolis/MZ. - In Ferropolis wird es an diesem Wochenende besonders spannend. Von Donnerstag bis Samstag findet auf der Halbinsel am Gremminer See nunmehr zum sechsten Mal der „Iron Drift King“ statt. „Wir sind zum allerersten Mal bis auf den letzten Platz ausverkauft“, verkündet der Geschäftsführer der Iron Drift Gesellschaft Marcel Uhlig und freut sich.