Was der Geflüpestausbruch 2025 bedeutet – und warum Experte für die Region vorsichtig optimistisch ist.

Ornithologe und Vogelexperte Axel Schonert mit dem jungen Kranich Jens. Der Kemberger hofft, dass die Tiere aus dem Landkreis wohlbehalten zurückkehren.

Kemberg/Wittenberg/MZ. - Der Ausbruch der Geflügelpest unter Kranichen im Herbst 2025 hat entlang der westeuropäischen Zugroute zu hohen Verlusten geführt. Nach Angaben des Thüringer Umweltministeriums sind rund 1.000 Tiere verendet, bundesweit waren es knapp 20.000. Welche Bedeutung diese Zahlen für Sachsen-Anhalt und den Landkreis Wittenberg haben, erläutert der Kemberger Ornithologe und Vogelexperte Axel Schonert.