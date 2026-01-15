weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Geflügelpest 2025 bei Kranichen: Hoffen auf die Rückkehr der Kraniche

Was der Geflüpestausbruch 2025 bedeutet – und warum Experte für die Region vorsichtig optimistisch ist.

Von Anastasiia Hlushchenko 15.01.2026, 06:00
Ornithologe und Vogelexperte Axel Schonert mit dem jungen Kranich Jens. Der Kemberger hofft, dass die Tiere aus dem Landkreis wohlbehalten zurückkehren.
Ornithologe und Vogelexperte Axel Schonert mit dem jungen Kranich Jens. Der Kemberger hofft, dass die Tiere aus dem Landkreis wohlbehalten zurückkehren. (Foto: Axel Schonert)

Kemberg/Wittenberg/MZ. - Der Ausbruch der Geflügelpest unter Kranichen im Herbst 2025 hat entlang der westeuropäischen Zugroute zu hohen Verlusten geführt. Nach Angaben des Thüringer Umweltministeriums sind rund 1.000 Tiere verendet, bundesweit waren es knapp 20.000. Welche Bedeutung diese Zahlen für Sachsen-Anhalt und den Landkreis Wittenberg haben, erläutert der Kemberger Ornithologe und Vogelexperte Axel Schonert.