Drei Züchter aus dem Rassegeflügelzuchtverein Langendorf wurden mit ihren Spanier-Tauben in Leipzig Deutscher Meister. Was der neue Vereinschef über sein Hobby erzählt.

Die schönsten Tauben Deutschlands kommen aus Langendorf. Sie kann man zur Ausstellung in Könderitz bewundern.

Falk Becker aus Staschwitz züchtet Tauben und wurde mit seinen Spaniern im Dezember 2025 Deutscher Meister in Leipzig.

Staschwitz/MZ. - In lauwarmen Wasser baden, Füße waschen, Ringe putzen, den Augenring abtupfen, und dann geht es ab zur Rassegeflügelausstellung nach Könderitz. Falk Becker ist ein Experte in Fragen der Taubenzucht. Im Dezember wurde er bei der Deutschen Meisterschaft in Leipzig mit seinen Tauben Deutscher Meister. „Mit sechs Spanier-Tauben aus der Zucht 2025 war ich am Start. Sie haben den Farbschlag schwarzgeganselt“, erzählt der Züchter aus Staschwitz. Die Vorbereitungen vergleicht er schon ein bisschen mit einem Model-Wettbewerb. „Die Tauben sollten nicht nur gut aussehen, sondern schön aufrecht stehen. Denn die Wertungen der Preisrichter sind hart. Wichtig ist, dass die Tiere in so einer Ausstellung ruhig bleiben“, erklärt Becker.