Die Weißenfelserin Erika Meißner feiert ihren 104. Geburtstag – nur zwei Menschen in der Stadt sind älter als sie. Wie sie sich fit hält und was Ärzte raten, um ein hohes Lebensalter zu erreichen.

Auch ohne Longevity-Produkte: Mit Fahrrad fahren und Krimis schauen wird Weißenfelserin über 100 Jahre alt

Erika Meißner blickt auf ein langes Leben zurück. Bewegung für Körper und Geist hält sie fit.

Weißenfels/MZ. - Als am Mittwoch zum Geburtstag gratuliert wird, sitzt Erika Meißner fröhlich in ihrem Sessel und nimmt die Glückwünsche entgegen. Die Weißenfelserin ist an diesem Tag 104 Jahre alt geworden. „Mir geht es gut, nur das Laufen lässt nach“, sagt die gelernte Friseurin, die später als Verputzerin in der Weißenfelser Sportschuhfabrik arbeitete.