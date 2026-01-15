Schmuck, Uhren, Bonbondose Einbrüche in Mansfeld-Südharz - Polizei sucht nach Eigentümern von diesem Diebesgut (mit Fotogalerie)

Im Rahmen von Durchsuchungen in Zusammenhang mit Einbrüchen im Landkreis Mansfeld-Südharz hat die Polizei eine ganze Reihe an Diebesgut sichergestellt. Dabei handelt es sich um teuren Schmuck, Uhren und auch eine Bonbondose. Bei vielen Stücken fehlen noch die Eigentümer. Die MZ zeigt die gefundenen Stücke.