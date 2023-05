Entertainer und Opernsänger Gunther Emmerlich liest und singt am Feiertag „Christi Himmelfahrt“ im Mitteldeutschen Theater in der Marienkirche in Dessau.

Dessau/MZ - Liegt es an dem Tag? An Himmelfahrt? Gunther Emmerlich kann es sich nur so erklären, dass es in Dessau für sein Gastspiel am Donnerstag, eben an dem Feiertag, derzeit doch noch mehr als eine Handvoll Karten gibt. Mit seinem Programm „Best Of“ ist er am Abend im Mitteldeutschen Theater in der Marienkirche zu erleben.