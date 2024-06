Am Sonntagvormittag wird die Feuerwehr amn eine Feld bei Weickelsdorf alarmiert.

Traktor steht in Flammen

Osterfeld/MZ/Ric - In Flammen stand am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr ein Traktor auf einem Feld bei Weickelsdorf. Der Fahrzeugführer befuhr laut Polizei die Weickelsdorfer Hauptstraße in Richtung Meineweh als er Rauch und Brandgeruch wahrnahm. Daraufhin fuhr er auf ein angrenzendes Feld, stieg aus und kurz darauf schlugen Flammen aus dem Unterboden des Fahrzeuges. Ein Löschversuch mit einem Feuerlöscher misslang. Die Feuerwehr Wethautal wurde alarmiert und kam mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften. Helfen konnte sie auch nicht mehr, nur dafür sorgen, dass das Feld kein Feuer fing. Der Traktor brannte schließlich komplett aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei bezifferte den Schaden mit mehreren zehntausend Euro.