Wegen Eisglätte wurde der ÖPNV Dienstagmorgen eingestellt. Während die Buslinien wieder anliefen, verzeichnen das evangelische Krankenhaus „Paul Gerhardt Stift“ in der Lutherstadt und die Polizei nur wenige witterungsbedingte Vorfälle.

Vielerorts wurde zu Wochenbeginn vor Glatteisgefahr gewarnt.

Wittenberg/MZ. - Die Eisglätte blieb in der Nacht zu Dienstag im Landkreis Wittenberg offenbar ohne dramatische Folgen. Wie Kreis-Sprecher Alexander Baumbach am 13. Januar auf Anfrage mitteilte, war die am Vortag vom Deutschen Wetterdienst (DWD) herausgegebene Warnlage 8 Uhr ausgelaufen.