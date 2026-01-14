Auch im vergangenen Jahr konnten mehrere Bauprojekte in der Schiffer- und Mühlenstadt abgeschlossen werden.

Von Straßen bis Schule: Diese Projekte sind 2026 geplant oder sollen angeschoben werden

Nach langer Verzögerung konnte der Brunnen im vergangenen Jahr neu gebaut werden.

Alsleben/MZ. - Lange hat es gedauert, aber im August vergangenen Jahres ist die Karl-Trimpler-Straße endlich wieder für den Verkehr freigegeben worden. Es war eines von mehreren Bauprojekten in Alsleben, die 2025 umgesetzt werden konnten, wie Mandy Konew, Bauamtsleiterin der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, in der letzten Stadtratssitzung vor dem Jahreswechsel sagte.