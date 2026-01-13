Die Einwohner von Gerlebogk haben am Sonntagabend eine seltsame Beobachtung am Abendhimmel gemacht. Das steckt hinter der Erscheinung.

Gerlebogk/MZ. - Ein mysteriöses Flugobjekt hat die Einwohner von Gerlebogk rätseln lassen. Als sie am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr zum Himmel blickten, flog es ganz langsam und mit einer vermeintlich niedrigen Flughöhe durch den Nachthimmel. Mit seiner Beleuchtung warf es sogar einen runden Lichtschein voraus. Einer, der das Flugobjekt am Himmel entdeckte, ist Thomas Lauenroth gewesen.