Die ehemalige Süderstadt-Grundschule in Quedlinburg hat neue Eigentümer. Sie wollen das 1888 errichtete Gebäude zu einem modernen Medizinzentrum umbauen. Wer das Projekt umsetzen möchte, und was genau geplant ist.

Vom Schulhaus zum Medizinzentrum: Das steckt hinter dem „Quedelhaus“-Projekt in Quedlinburg

Die ehemalige Süderstadt-Grundschule in Quedlinburg hat neue Eigentümer, die Gebäude und Areal in eine neue Nutzung bringen wollen.

Quedlinburg/MZ. - Weit über 100 Jahre hat sich in dem 1888 errichteten, wenig später um einen Anbau ergänzten Haus alles um Bildung gedreht: Zuerst war der zweigeschossige Bau an der Ecke Rambergweg/Albert-Schweitzer-Straße in Quedlinburg gemeinsam mit der Ernst-Bansi-Schule Lehrerseminar, also eine Ausbildungsstätte für angehende Lehrer, später Schule. Zuletzt stand das der Stadt Quedlinburg gehörende Baudenkmal seit vielen Monaten leer. Jetzt hat es neue Eigentümer, die Haus, Nebengebäude und die zugehörige Fläche in eine neue Nutzung bringen wollen.