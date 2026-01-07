Ein BMW hat sich auf winterglatter Fahrbahn in Wittenberg überschlagen und ist im Straßengraben gelandet. Fahrer und Beifahrer hatten Glück im Unglück.

Glätteunfall in Wittenberg: BMW überschlägt sich und kracht in den Straßengraben

Wittenberg. – Auf winterglatter Fahrbahn ist am Dienstagvormittag in Wittenberg ein BMW von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Nach Angaben der Polizei war der 47 Jahre alte Fahrer gegen 11 Uhr auf der KAP-Straße aus Richtung Griebo in Richtung Möllensdorf unterwegs, als das Fahrzeug ins Rutschen geriet.

Der Wagen kam demnach nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben auf der Seite liegen. Der Fahrer sowie sein 77-jähriger Beifahrer konnten das Auto unverletzt verlassen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.