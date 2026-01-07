Eine 49-Jährige wurde auf der A9 bei Coswig nach missglücktem Überholen vom Hintermann gestreift und landete mit ihrem Auto im Graben.

Coswig. - Am Dienstagabend überschlug sich ein Auto nach einem Unfall auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Coswig und landete am Graben, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war ein 61-Jähriger gegen 17.57 Uhr auf der A9 unterwegs und wollte den VW einer 49-Jährigen überholen. Dabei habe er das Fahrzeug gestreift und die Frau sei mit ihrem Auto rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Im Graben überschlug sich die 49-Jährige mit ihrem Pkw und wurde in ihrem VW eingeklemmt, so die Polizei. Durch die Fahrzeugteile auf der Straße habe ein weiterer 27-Jähriger sein Auto beschädigt. Insgesamt ist laut Polizeiangaben ein Gesamtschaden von 17.000 Euro entstanden.