Kakau/MZ. - Ein in Coswig ansässiges Ingenieurbüro ist mit der Planung für den Gehweg auf der westlichen Seite der Horstdorfer Straße in Kakau betraut worden. Diese Entscheidung ist von den Mitgliedern des Bauausschusses im nicht öffentlichen Teil ihrer aktuellen Sitzung getroffen worden. In die Planungsarbeiten einbezogen wird auch die in dem Bereich liegende Bushaltestelle.